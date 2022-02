La St Valentin de L’Escapade Gourmande Capbreton, 14 février 2022, Capbreton.

La St Valentin de L’Escapade Gourmande Capbreton

2022-02-14 – 2022-02-14

Capbreton Landes Capbreton

Menu mijoté par l’Escapade Gourmande pour l’occasion

Hors d’œuvre

Vol au vent de veau au cèpe

ou Gravlax de saumon et sa chantilly à l’aneth et toast de maïs

Plat principal

Souris d’agneau de 7 heures et son gratin dauphinois

ou filet de bar grillé et son beurre acidulé et flan de légumes

Gourmandises

Gourmandise 2 chocolats sur lit de spéculos

ou délice romantique à la passion et gingembre

