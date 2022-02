La Sportelle-Laétitia Corcelle-Lux – Festival de Rocamadour Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

La Sportelle-Laétitia Corcelle-Lux – Festival de Rocamadour Rocamadour, 21 août 2022, Rocamadour. La Sportelle-Laétitia Corcelle-Lux – Festival de Rocamadour Rocamadour

2022-08-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-21 22:30:00 22:30:00

Rocamadour Lot Rocamadour 10 EUR 10 50 F. Poulenc, Ave Maria, 3 voix égales

F. Poulenc, O magnum mysterium, 4 voix mixtes

F. Poulenc, Quem vidistis, 4 voix mixtes

F. Poulenc, Salve Regina, 4 voix mixtes F. Poulenc, Tenebrae factae sunt, 8 voix mixtes

T-L. Victoria, Caligaverunt, 4 voix mixtes

T-L. Victoria, Animam meam, 4 voix mixtes

T-L. Victoria, Ecce quomodo, 4 voix mixtes

T. Tallis, If ye love me, 4 voix mixtes

J. Rheinberger, Abendlied, 6 voix mixtes E. Whitacre, Lux aurumque, 8 voix mixtes

A. Bruckner, Os justi, 8 voix mixtes

A. Bruckner, Virga Jesse, 8 voix mixtes

E. Elgar, Lux aeterna, 8 voix mixtes

O. Gjeilo, Ave generosa, 8 voix mixtes Ariane Wohlhuter,

Laetitia Corcelle, sopranos Anne Bertin-Hugault,

Gwénola Maheux, altos Ilann Ouldamar,

Steve Zheng, ténors Cédric Baillergeau,

Xavier Bazoge, basses De même que d’immenses peintres, comme Rembrandt

ou Monet, ont choisi la lumière pour vrai sujet de leur peinture, des compositeurs de la Renaissance à nos jours se sont appropriés cette impalpable et si essentielle matière. La plaçant au centre de leur langage musical, les compositeurs de ce programme peignent en sons des paysages très vivants, très contrastés. Leurs chemins harmoniques, l’épaisseur des polyphonies et la brillance des voix fabriquent ce qu’on pourrait appeler de la lumière sonore. L’ordre des œuvres et leur spatialisation permettent au public de découvrir progressivement les voix des 8 chanteurs de la Sportelle : le fil proposé construit vraiment l’écoute du spectateur et lui permet de profiter pleinement de la densité des polyphonies à 8 voix de la troisième partie. Mise en abyme du programme musical, la création lumière pour ce concert s’impose comme une évidence, elle magnifie le lieu, guide le regard et éclaire le sens profond des œuvres. +33 6 52 74 01 06 F. Poulenc, Ave Maria, 3 voix égales

F. Poulenc, O magnum mysterium, 4 voix mixtes

F. Poulenc, Quem vidistis, 4 voix mixtes

F. Poulenc, Salve Regina, 4 voix mixtes F. Poulenc, Tenebrae factae sunt, 8 voix mixtes

T-L. Victoria, Caligaverunt, 4 voix mixtes

T-L. Victoria, Animam meam, 4 voix mixtes

T-L. Victoria, Ecce quomodo, 4 voix mixtes

T. Tallis, If ye love me, 4 voix mixtes

J. Rheinberger, Abendlied, 6 voix mixtes E. Whitacre, Lux aurumque, 8 voix mixtes

A. Bruckner, Os justi, 8 voix mixtes

A. Bruckner, Virga Jesse, 8 voix mixtes

E. Elgar, Lux aeterna, 8 voix mixtes

O. Gjeilo, Ave generosa, 8 voix mixtes V.Arbelet

Rocamadour

dernière mise à jour : 2022-02-17 par OT Vallée de la Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse Ville Rocamadour lieuville Rocamadour Departement Lot

Rocamadour Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour/

La Sportelle-Laétitia Corcelle-Lux – Festival de Rocamadour Rocamadour 2022-08-21 was last modified: by La Sportelle-Laétitia Corcelle-Lux – Festival de Rocamadour Rocamadour Rocamadour 21 août 2022 Lot Rocamadour

Rocamadour Lot