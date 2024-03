La spiruline : petite bactérie, grandes qualités nutritionnelles ! La spiruline de Haute-Saintonge Semillac, vendredi 7 juin 2024.

La spiruline : petite bactérie, grandes qualités nutritionnelles ! Regarder au microscope, faire le tour des bassins pour comprendre comment la spiruline est cultivée et du laboratoire de récolte pour découvrir la filtration jusqu’au séchoir 7 – 9 juin La spiruline de Haute-Saintonge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T10:00:00+02:00 – 2024-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T15:00:00+02:00 – 2024-06-09T16:00:00+02:00

Découvrir ces étapes vous permettra de savoir comment est produite la spiruline, une véritable alliée nutrition et santé !

La spiruline de Haute-Saintonge Bois des Servants 17150 Consac Semillac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@spiruline-fr.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0667314760 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664631132 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0761991996 »}]

spiruline protéines végétale algues