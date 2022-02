La spiritualité dans le soin : enjeux d’une redécouverte Centre Sèvres, 6 mai 2022, Paris.

La spiritualité dans le soin : enjeux d’une redécouverte

Centre Sèvres, le vendredi 6 mai à 09:30

La prise en compte de la spiritualité dans le soin s’est développée depuis plusieurs années dans le cadre spécifiquement médical aux USA, au Canada, en Suisse et en Allemagne. De façon plus récente, elle fait aussi l’objet de recherches en France et divers pays francophones. La pandémie a également favorisé cette interrogation (cf. S. Buchter, C. Odier, E. Frick (dir.), Soins et spiritualités en temps de pandémie : L’épreuve de la Covid-19, Sauramps Médical, 2021). Cette journée présentera quelques travaux conceptuels et pratiques en s’appuyant sur des recherches menées dans différentes institutions de soin. Avec : * **Serena BUCHTER** * **Dominique JACQUEMIN** * **Nicolas PUJOL** * **Bruno SAINTÔT** , sj, DEA philosophie (Lyon III), DEA théologie (Centre Sèvres), maître-assistant en philosophie, responsable du Département Ethique biomédicale, recherches sur le lien entre anthropologie (philosophique et théologique) et éthique.

ouvert à tous sur inscription

Journée d’études

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T09:30:00 2022-05-06T17:00:00