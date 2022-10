Exposition photo : « Un musée en chantier – le musée Pierre Soulages de Rodez » La Spire, 15 octobre 2022, Béziers.

Exposition photo : « Un musée en chantier – le musée Pierre Soulages de Rodez » 15 et 16 octobre La Spire

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture

La Spire 98 bis avenue Georges Clémenceau, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie

https://www.facebook.com/radiosurveyor1 http://www.instagram.com/surveyor_bzrs_1/ Surveyor One est une association dédiée à l’image argentique et numérique basée à « La Spire » (98 bis Av. Georges Clémenceau, Béziers) : Ateliers cinéma et photographie, créations artistiques, laboratoire photo collectif, salle de cinéma et lieu d’exposition photo.

Vernissage de l’exposition : « Un musée en chantier – le musée Pierre Soulages de Rodez »

Samedi 15 octobre :

Avec les photographies de Marc Checinski et Cédric Meravilles, ainsi que les peintures d’Emmanuel Magnin.

Le vernissage a lieu le samedi 15 octobre à partir de 18h30, en présence des artistes. Pendant la soirée, le film de Jean-Noël Cristiani « Naissance d’un musée » sera projeté, aux environs de 20h (durée 51 minutes).

Dimanche 16 octobre :

Pour la « Journée des ateliers d’artistes d’Occitanie » le dimanche 16 octobre vous pourrez découvrir l’exposition « Un musée en chantier – le musée Pierre Soulages de Rodez » et aussi participer à l’Atelier Cinéma : peinture et grattage sur pellicule :

– Atelier découverte sans inscription et libre de 10h à 17h (Vous pouvez rester le temps que vous souhaitez !)

– Apéritif & projection des images faites lors de l’atelier à 18h.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T18:30:00+02:00

2022-10-16T19:00:00+02:00

©Surveyor One