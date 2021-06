La spirale du temps Vergisson, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Vergisson.

La spirale du temps 2021-07-13 – 2021-07-13 Musée de Préhistoire Chemin de la Roche

Vergisson Saône-et-Loire Vergisson

EUR 5 5 Le Grand Site vient d’imaginer un jeu de l’oie version Préhistoire ! Non seulement on joue, mais en plus on apprend tout sur la vie des hommes à Solutré, il y a 20 000 ans. Jetez le dé, répondez aux questions et surmontez les obstacles.

A partir de 7 ans, enfant accompagné d’un adulte

Sur réservation (9p)

RDV : Musée de Préhistoire

Le Grand Site vient d’imaginer un jeu de l’oie version Préhistoire ! Non seulement on joue, mais en plus on apprend tout sur la vie des hommes à Solutré, il y a 20 000 ans. Jetez le dé, répondez aux questions et surmontez les obstacles.

A partir de 7 ans, enfant accompagné d’un adulte

Sur réservation (9p)

RDV : Musée de Préhistoire