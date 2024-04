La spéléo sur un plateau centre sportif – Lou Simbeu Méjannes-le-Clap, lundi 15 avril 2024.

La spéléo sur un plateau dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 avril centre sportif – Lou Simbeu 0 € pour les familles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T09:00:00+02:00 – 2024-04-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T00:00:00+02:00 – 2024-04-19T17:00:00+02:00

SEJOUR DU 15 au 19 Avril 2024

LA SPELEO SUR UN PLATEAU

Séjour en pension complète à la base départementale de Méjannes-le-Clap

organisé par le comité départemental de spéléologie de la Drôme (association).

Pour les élèves CM2 pour l’année scolaire 2023/24 (10/11ans)

POURQUOI :

Découvrir le milieu souterrain et ses mul ples face es à travers l’ac vité spéléologie.

Qu’est ce que c’est la spéléologie ?

Un sport, oui mais pas que … les spéléologues documentent et étudient les gro es qu’ils visitent.

Ce séjour, ce sera avant tout des vacances avec une ac vité principale autour de laquelle s’ar cule la

vie quo dienne.

Le projet pédagogique :

Autour de l’ac vité spéléologie que nous découvrirons durant la semaine les enfants aborderont

plusieurs théma ques :

EPS : Se déplacer dans un milieu par culier, se déplacer sur corde, s’orienter.

EMC : Progresser en équipe, s’entraider, s’organiser, gérer ses émo ons.

SVT : Découverte de la faune cavernicole, ses par cularités, son adapta on.

SVT : Géologie, Le massif calcaire, le creusement des gro es, le rôle de l’eau.

Histoire : La préhistoire et la fréquenta on des gro es au fil du temps (visite de la gro e Chauvet 2

prévue).

Français : Formalisa on très succincte des expériences dans un carnet de progression (nom de la

cavité, profondeur, longueur, temps passé dans la gro e).

Spéléologie

