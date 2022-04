La Spartan Race Stade de France Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

Le format Spartan Stadion vous ouvre les portes du Stade de France, lieu mythique du sport français. Tu vas découvrir ce lieu comme tu ne l’as jamais vu, pas assis sur un fauteuil à regarder des athlètes courir mais à monter, descendre les escaliers, les tribunes, franchir des murs, des palissades sur la piste, dans les coursives, à tous les étages, ton cardio devra être au rendez-vous. Spartan n’est pas seulement une course, c’est aussi une expérience. Qu’est-ce qu’une Hurricane Heat ?

Il ne s’agit pas d’une course mais d’un parcours pendant lequel tu vas repousser tes limites et travailler en groupe à travers bois, rivières, fossés… tout en franchissant autrement certains obstacles Spartan !Sur le format Hurricane Heat, l’épreuve dure 4h. Sur le format HH12HR, l’épreuve dure 12h et se déroule de nuit. Esprit d’équipe, résilience, partage et effort collectif seront au rendez-vous pour ce format Extreme Endurance hors norme. Seras-tu capable d’aller jusqu’au bout de ce défi sous le lead de notre Krypteia ? Plus d’infos Stade de France Stade de France 93200 Saint-Denis Contact :

