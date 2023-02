La Spardocienne Sous la halle Saint-Pardoux-la-Rivière Catégories d’Évènement: Dordogne

La Spardocienne Sous la halle, 29 juillet 2023, Saint-Pardoux-la-Rivière . La Spardocienne Place Henry Brive Sous la halle Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne Sous la halle Place Henry Brive

2023-07-29 – 2023-07-29

Dordogne Repas sur place : jambon à la broche

Bal avec l’orchestre Alexis Musette

Sur réservation OTPN

