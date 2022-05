La souveraineté, le défi européen Salle des fêtes de la Mairie d’Anglet, 9 mai 2022, Anglet.

La souveraineté, le défi européen

Salle des fêtes de la Mairie d’Anglet, le lundi 9 mai à 18:00

Contrairement au XIXe siècle où, divisée, elle pouvait dominer la terre, l’Europe est soumise aujourd’hui à la pression d’Etats-continents, les puissances planétaires du XXIe siècle, et doit faire face au retour de la guerre sur son continent. Pour défendre sa liberté, ses intérêts et ses valeurs dans le monde et continuer à y tenir sa place, l’Europe doit être unie et souveraine. Il s’agit d’un vrai défi, face au monde extérieur, ainsi qu’à l’intérieur même de l’Union européenne face aux souverainetés nationales. Un défi existentiel pour l’Europe dans son ensemble et pour chacun de nos pays individuellement. **Conférence suivie d’un temps d’échanges avec le public et d’une séance de dédicaces, organisée en partenariat avec Alsabask, Association des Alsaciens et Amis de l’Alsace du Pays basque.** _Cyrille Schott est né en Alsace le long du Rhin, à Drusenheim au nord de Strasbourg. Après des études de sciences politiques et d’histoire à Strasbourg et à Paris, il intègre l’ENA et devient sous-préfet en 1976. De 1982 à 1987, il est conseiller du Président de la République, François Mitterrand, puis, à l’âge de 37 ans, il est nommé préfet, le plus jeune de France. Il va occuper huit postes de préfet : comme préfet de département, dans le Territoire de Belfort, la Nièvre, l’Indre-et-Loire, le Haut-Rhin, la Seine-et-Marne, le Pas-de-Calais ; comme préfet de région en Basse-Normandie et en Languedoc-Roussillon. En 2009, il devient Conseiller Maître à la Cour des comptes à Paris. En 2014, il préside le Conseil d’administration d’Adoma, la société de logement très social, et dirige l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHES) à l’Ecole militaire de Paris. Il prend sa retraite à la fin de l’année 2016._ _Depuis, il exerce des responsabilités dans le monde associatif. Il écrit des livres et publie régulièrement des articles dans les journaux et les revues, spécialement sur les relations franco-allemandes et l’Europe. Il a retracé dans deux livres son expérience de préfet et mis en relief son engagement pour l’Europe (Un Alsacien préfet en Alsace et Parole de préfet : Sarkozy, Frèche et les autres…). Pour son cinquième livre, il a participé, en tant que membre du bureau de l’association EuroDéfense France, à l’ouvrage collectif : Souveraineté et solidarité, un défi européen (éditions du Cerf)._

Entrée libre

A l’occasion de la Journée de l’Europe, une conférence par Cyrille SCHOTT, Préfet (h.) de région, auteur de l’ouvrage collectif “Souveraineté et solidarité : un défi européen” (éd. du Cerf).

Salle des fêtes de la Mairie d’Anglet 1, rue Amédée Dufourg 64600 Anglet Anglet Quatre Cantons Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T18:00:00 2022-05-09T20:00:00