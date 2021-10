La souveraineté éducative française en danger ? Porte de Versailles, 26 novembre 2021, Paris.

La souveraineté éducative française en danger ?

Porte de Versailles, le vendredi 26 novembre à 14:00

Alors que deux ans de crise sanitaire ont enfin permis à ce pan de la tech de prendre son envol, la domination et l’emprise des acteurs américains et chinois de la Edtech interrogent sur la capacité de la France de préserver sa souveraineté éducative. Quels sont les enjeux financiers et technologiques et les limites du déploiement de solutions numériques dans l’enseignement scolaire et supérieur pour les acteurs hexagonaux et les usagers du supérieur et de l’Education nationale ?

