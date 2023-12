Observer les oiseaux d’hiver La Souterraine, 1 décembre 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Venez découvrir les oiseaux de nos jardins, en hiver, avec l’appui d’un animateur de l’Escuro – CPIE des Pays Creusois. N’hésitez pas à apporter vos jumelles.

Sur inscription préalable..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the birds of our gardens, in winter, with the help of a guide from Escuro – CPIE des Pays Creusois. Bring your binoculars.

Prior registration required.

Venga a descubrir las aves de nuestros jardines en invierno, con la ayuda de un guía de Escuro – CPIE des Pays Creusois. Traiga sus prismáticos.

Inscripción previa obligatoria.

Entdecken Sie mit Unterstützung eines Betreuers von Escuro – CPIE des Pays Creusois die Vögel unserer Gärten im Winter. Zögern Sie nicht, Ihr Fernglas mitzubringen.

Nach vorheriger Anmeldung.

