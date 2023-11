Stochelo Rosenberg Trio CENTRE CULTUREL YVES FURET, 16 février 2024, LA SOUTERRAINE.

Stochelo Rosenberg Trio CENTRE CULTUREL YVES FURET. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:30 (2024-02-16 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Le Centre Culturel Yves Furet (L-R-20-011422/20-011423/20-011424) présente ce spectacle Considéré comme l’un des meilleurs représentants du jazz manouche, Stochelo Rosenberg est une icône incontestée du renouveau de ce style qui a forgé son identité sur les bases de la musique de Django Reinhardt. Issu de la communauté des Sinti de Hollande, il fait partie de ces guitaristes tsiganes chez qui la musique est étroitement liée à l’histoire familiale, comme en témoigne la longévité du trio qui porte son nom, formé avec deux de ses cousins. Heureux propriétaire d’une guitare Selmer de 1940 portant le numéro de série 504 (celle de Django Reinhardt, conservée au musée de la Musique, portant le 503), Stochelo Rosenberg cultive une technique rare, aux traits virtuoses jamais forcés, et un vibrato très personnel qu’il met au service d’un sens mélodique raffiné qui en fait une référence non seulement pour les guitaristes mais plus généralement les adeptes du jazz manouche dont il contribue à garder l’expression vivante. Réservation PMR : 05 55 63 46 46 Stochelo Rosenberg trio

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL YVES FURET LA SOUTERRAINE Avenue de la Liberté Creuse

27.2

EUR27.2.

