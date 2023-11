Troubles – V.Despentes + Zéro + Casey + B.Dalle CENTRE CULTUREL YVES FURET, 25 novembre 2023, LA SOUTERRAINE.

Troubles – V.Despentes + Zéro + Casey + B.Dalle CENTRE CULTUREL YVES FURET. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 29.2 à 29.2 euros.

Virginie Despentes + Zêro + Casey + Béatrice Dalle En 2015, Virginie Despentes montait sur scène avec le groupe Zëro pour donner voix au Requiem des innocents de Louis Calaferte. Un timbre envoûtant, une véritable « présence ». L’histoire de la jeunesse lyonnaise de l’auteur de La Mécanique des Femmes. Publié en 1952, le livre fût une véritable révélation tant dans sa forme que dans le fond.Et L’auteur de Vernon Subutex a pris goût à ces aventures entre écrits et musiques.Ce fût ensuite à Pier Paolo Pasolini qu’elle a souhaité donner / rendre la parole. Elle a convié Béatrice Dalle et, bien sûr, les membres du groupe Zëro.Et de redécouvrir combien l’Italie de l’après-guerre vue par cette figure on ne peut plus subversive a eu quelque chose à nous apprendre de notre pays aujourd’hui et maintenant.Et pour l’automne 2023, nouveau projet de concert-lecture : Troubles.Avec, outre les fidèles complices de Zëro, la rapeuse Casey et Béatrice Dalle.Autour de textes d’auteures des années 60 à nos jours, en phase avec les sujets de notre époque, voilà une proposition scénique qui va entrecroiser trois voix singulières. Trois voix puissantes en osmose avec la foisonnante musique de Zêro, rejoint ici par le brillant guitariste Varoujan Fau. Zero, Casey, Virginie Despentes, Béatrice Dalle

CENTRE CULTUREL YVES FURET LA SOUTERRAINE Avenue de la Liberté Creuse

29.2

EUR29.2.

