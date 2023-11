Les Tambours du Bronx Classic Show CENTRE CULTUREL YVES FURET, 10 novembre 2023, LA SOUTERRAINE.

Les Tambours du Bronx Classic Show CENTRE CULTUREL YVES FURET. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante mêlant rock, indus, techno, metal et afrobeat, modelée de sons synthétiques et de samples. Une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment esthétique. Plus qu’un groupe, des individualités sans pareil s’affrontent, s’accordent, s’unissent et se confrontent. Les Tambours du Bronx donnent ainsi un sens à l’expression « art vivant » : l’énergie, le flux, la vie même émanent du jeu de cette bande à 16 têtes qui, loin de laisser de marbre, fascine et submerge. Être là, entiers, debout et battre le fer comme s’ils allaient mourir demain. Et recommencer. Le public et Les Tambours interagissent, l’un nourrit les autres : le public est effectivement leur capital. L’épuisement n’existe plus, chaque musicien agissant, frappant, hurlant, avec l’énergie d’un public transcendé. La musique prend chair et on exulte avec eux. En 2023, leur performance n’a rien perdu de sa fougue, elle est même plus impressionnante que jamais. Les Tambours du Bronx

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL YVES FURET LA SOUTERRAINE Avenue de la Liberté Creuse

27.0

EUR27.0.

