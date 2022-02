La soustraction des fleurs Salle du Géricault à Mortain-Bocage, 13 mars 2022, Mortain-Bocage.

Salle du Géricault à Mortain-Bocage, le dimanche 13 mars à 16:00

Le trio **_La soustraction des fleurs_** est un ensemble de création musicale oeuvrant à partir des traditions orales du domaine français. Crée en 2002, le trio réunit **Jean-François VROD** (violon, voix, direction artistique), **Frédéric AURIER** (violon, voix) et **Sylvain LEMETRE** (zarb, voix) auquel s’associe le plus souvent Samuel MARY pour la création lumière et scénographique. Ensemble pour allumer leur feu, ils frottrent les silex des sons et des dits de la tradition populaire à ceux de l’improvisation, de la théatralité et de l’écriture. Ils ont déjà proposé 3 concerts-spectacles : en 2003 leur **Concert d’ouverture**, en 2009 le spectacle **L’après de l’avant** à propos de la mémoire et des archives, et en 2015, Le jardin des jardins, un opus résolument jardinier. En 2018, ils créent le concert **La soustraction des fleurs** avec un répertoire qu’ils enregistrent sous le titre **Airs de montagne**.

Concert – Spectacle

Salle du Géricault à Mortain-Bocage Rue du Géricault à Mortain-Bocage



