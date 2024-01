La Soustraction des fleurs Marie Astrid Vandesande Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

À l’aube de ses 20 ans, le trio La Soustraction des fleurs réinvente son instrumentarium en puisant son inspiration du côté des hommes-orchestres

Et que de trouvailles ! Sets de pieds, de genoux, alto à pédale, modificateurs acoustiques de voix et bruiteurs divers viennent s’agglomérer aux deux violons et au zarb.

Ces explorateurs des sons et des traditions rebroussent le temps et contournent les frontières à la recherche d’une célébration sacrée originelle. Les rites Dogon résonnent avec ceux des Navajo, les calendriers païens français égrènent joyeusement leurs mesures.

avec: Frédéric Aurier, violon, voix, alto à pédale, Sylvain Lemêtre, zarb, voix, sanza basse à pied, percussions, Jean-François Vrod, violon, voix, bruiteurs, objets, compositions, Sam Mary, lumières, scénographie

Marie Astrid Vandesande 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/312000-la-soustraction-des-fleurs +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

© Claire Burguière