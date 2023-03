SOIREE EMBRASSE: ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DE LORRAINE PÔLE ARTS PLASTIQUES ÉPINAL la Souris verte, 13 avril 2023, Épinal .

SOIREE EMBRASSE: ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DE LORRAINE PÔLE ARTS PLASTIQUES ÉPINAL

2023-04-13 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-14 23:59:00 23:59:00

L’ÉSAL Épinal vous invite à la soirée évènementielle EnBrasse, associant musiques actuelles et narration visuelle le jeudi 13 avril à 20h à La Souris Verte.

Créée par les étudiants de deuxième année et portée par l’association étudiante Rhyzome, la soirée est en partenariat avec La Souris Verte et se joint cette année, à la Maison de l’Étudiant, pour clôturer les 12h de l’étudiant.

A travers l’expérience immersive musicale et imagée, cette soirée pluridisciplinaire s’articule entre V-Jing, scénographie, vidéo, costumes, décors, et concerts. Cette soirée est l’occasion de proposer à tous et gratuitement, une bulle festive et chaleureuse, s’inscrivant dans le dynamisme de la ville de l’image, de son patrimoine culturel et artistique.

Soutenez les étudiants dans la mise en place de cet évènement en participant au crowdfunding :

https://www.helloasso.com/associations/rhyzome/collectes/enbrasse

https://www.instagram.com/en_brasse/

+33 3 29 68 50 66

Juliette Torre, Estelle Fradin, Bérangère Thominet, Marie-Cécile Grand et Maëlle Labbé

