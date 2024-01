ZED YUN PAVAROTTI LA SOURIS VERTE Epinal, 23 mars 2024, Epinal.

Après avoir assuré la première partie d’Orelsan en 2018, il sort sa première mixtape en Grand Zéro et récidive l’année d’après avec French Cash.Alors e´toile montante du rap franc¸ais, le de´sinvolte et charismatique ste´phanois de´route, autant par ses textes labyrinthiques que son esthe´tique ge´ne´rale, ultra moderne et a` la fois sortie d’outre-tombe, crooner dans la surenche`re d’attitude, auto-tune et me´lodies pop, rap de minet et violence punk.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

LA SOURIS VERTE 17 RUE DES ETATS-UNIS 88000 Epinal 88