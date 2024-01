KRONOS MORTUARY WARSIDE DAWHOL LA SOURIS VERTE Epinal, 24 février 2024, Epinal.

Kronos est un groupe de Brutal Death Metal venant d’Epinal, On dit qu’un titan ne meurt jamais vraiment. On dit que tôt ou tard, il finit toujours par se réveiller et repartir au combat… L’heure a enfin sonné ! Kronos a décidé de renaître. Il veut en découdre à nouveau et a rassemblé ses meilleurs guerriers, ceux qui ont fait sa gloire passée : Mike, Grams, Richard, Kristof et Tom de l’époque mythique de l’album Colossal Titan Strife qui fête ses 20 ans cette année. A cette occasion, les cinq frères d’armes ont réaffuté leurs instruments. Ils sont plus motivés que jamais à l’idée de remonter sur scène en France et partout où ce sera possible pour rendre hommage à l’un de ses disques phares. Début des hostilités en octobre 2023. Etes-vous prêts pour le retour d’une guerre de décibels qui s’annonce plus titanesque que jamais ?Groupe historique du metal nancéien, les Mortuary affichent 30 ans à écumer la scène trash et death, le haut et le bas du spectre vocal, les hauts et les bas d’une vie de groupe non pro qui garde pourtant le micro sous haute tension. À 30 ans, ils tiennent une forme étonnante, et un 6e album déjà collector.Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Mortuary donne dans un death metal assez méchant et brutal parsemé de riffs thrash et de passages mélodiques plus accrocheurs. Donc globalement ça tabasse bien, ça écrase tout mais ça ne sombre jamais dans le bourrinage intensif et le blast à outrance.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30

LA SOURIS VERTE 17 RUE DES ETATS-UNIS 88000 Epinal 88