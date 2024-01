BB JACQUES MELAN LA SOURIS VERTE Epinal, 9 février 2024, Epinal.

Véritable révélation de l’année dernière avec son album “Poésie d’une Pulsion” et “NEW BLUES, OLD WINE”, BB JACQUES s’impose peu à peu comme l’une des figures majeures de la scène rap en France. Après 2 dates complètes à La Cigale et à l’Olympia, retrouvez-le de passage à La Souris Verte lors de sa tournée. En première partie de soirée : MELANMelan a 30 ans et fait du rap depuis ses 15 ans, âge auquel il arrête l’école pour décider de se consacrer à sa musique. Après des années de galère et de débrouille, sa musique s’étend petit à petit pouvant ainsi lui apporter le statut d’intermittent. Rappeur engagé et amoureux de la lettre, c’est un acharné de boulot qui a déjà sorti 8 projets solo. (4 albums 4 mixtapes) Il parcourt les pays francophones et cumule des centaines de concerts, son public retient de lui ses textes forts et poétiques, son timbre de voix éraillé et son flow incisif.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

LA SOURIS VERTE 17 RUE DES ETATS-UNIS 88000 Epinal 88