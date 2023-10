BELPHEGOR ARKONA LA SOURIS VERTE Epinal, 7 décembre 2023, Epinal.

BELPHEGOR ARKONA LA SOURIS VERTE a lieu à la date du 2023-12-07 à 20:30:00.

Tarif : 25 à 25 euros.

— BLACK & DEATH METALBELPHEGORFondé en 1993, Belphegor est l’un des groupes les plus extrêmes de la scène Death/Black ! Leur dernier album “The Devils” montre une fois de plus leur marque de fabrique du death metal diabolique. Leurs lives intenses et leurs rituels obscurs ont hanté le monde à plusieurs reprises avec de longues tournées à travers l’Asie, l’Europe et les Etats-Unis. Peu importe où Belphegor se situe sur cette planète, que ce soit dans vos oreilles chez vous ou en direct sur scène, une chose est sûre : après la claque de leur cérémonie de mort diabolique, il ne restera plus qu’un tas de ruines !— PAGAN FOLK METALARKONALes leaders du folk metal païen Arkona reviennent après 5 ans avec leur sinistre 9ème album “Kob’”! Kob’ est profondément enraciné dans les styles de métal païen d’autrefois, mais offre un style moderne par sa produc-tion et sa variété. Arkona révèle chaque étape de la descente de l’humanité aux enfers, tout en capturant de nouvelles oreilles et en excitant les fans de longue date.

Réservez votre billet ici

17 rue des Etats-Unis à Epinal

Par la RN 57, sortie Epinal Saut le Cerf, suivre Epinal centre-ville, puis Gares au rond point près du port de plaisance.

LA SOURIS VERTE

17 RUE DES ETATS-UNIS Epinal 88000

