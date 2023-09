WINNTERZUKO JEANNETO LA SOURIS VERTE Epinal, 10 novembre 2023, Epinal.

WINNTERZUKO JEANNETO LA SOURIS VERTE a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 22 euros.

Winnterzuko est un talent prometteur de la nouvelle scène rap. Il a fait ses classes en parcourant les open mic. Fort de cette expérience il s’est construit une identité original mêlant textes sensibles et sonorités club.Winnterzuko présente “VON”, un EP 7 titres. Pour cette sortie, il livre son projet le plus personnel à ce jour, tout en gardant son univers et ses références notamment aux animés, aux jeux-vidéos ou à l’informatique.Retrouvez Jeanneto en première partie : Sélectionnée pour les Inouïs du Printemps de Bourges 2022, la nouvelle petite fée de l’hyperpop hexagonale est une artiste à suivre de près. Jeanne enchaîne avec une voix puissante des textes forts taillés pour le romantisme réaliste contemporain, sans barrière de style, sans barrière de genre.

17 rue des Etats-Unis à Epinal

Par la RN 57, sortie Epinal Saut le Cerf, suivre Epinal centre-ville, puis Gares au rond point près du port de plaisance.

LA SOURIS VERTE

17 RUE DES ETATS-UNIS Epinal 88000

