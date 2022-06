La Souricière, une pièce policière d’Agatha Christie par la Cie de l’Oze, mise en scène par Philippe Berling Ampilly-le-Sec, 8 juillet 2022, Ampilly-le-Sec.

La Souricière, une pièce policière d’Agatha Christie par la Cie de l’Oze, mise en scène par Philippe Berling

Salle des fêtes Ampilly-le-Sec Côte-d’Or

2022-07-08 20:00:00 – 2022-07-08 23:00:00

Ampilly-le-Sec

Côte-d’Or

Ampilly-le-Sec

Toute l’Angleterre est bloquée par d’importantes chutes de neige, le jour où les Ralston reçoivent leurs premiers clients dans leur nouvelle maison d’hôtes. La radio annonce qu’une certaine Maureen Lyon a été étranglée au 24 Culver Street à Londres dans des circonstances étranges. L’après-midi suivant, l’inspectrice Trotter arrive à skis et annonce que l’assassin est dans la maison. Complètement isolés, un nouveau crime se profile et la souricière se referme …

Cette intrigue policière dont la première représentation à Londres date de 1952 est la pièce dont le nombre de représentations consécutives est le plus grand de tous les temps.

La troupe de théâtre amateur de l’Oze a été créée en 2015 au sein de l’UACVL association culturelle cheminote. « La Souricière » sera sa cinquième création.

compagnie.oze@gmail.com

Ampilly-le-Sec

