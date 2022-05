La Souricière – Les Baladins Scène Prévert, 13 mai 2022, Joinville-le-Pont.

La Souricière – Les Baladins

du vendredi 13 mai au dimanche 22 mai à Scène Prévert

Dans une pension de famille, le couple de propriétaires se retrouve bloqué, avec leurs cinq pensionnaires, par une tempête de neige. Agatha Christie s’invite sur la Scène Prévert avec les Baladins pour une pièce policière. Interview de Loïc Porteau, metteur en scène des Baladins. **La souricière est la prochaine pièce jouée par les Baladins, après la comédie Toctoc en novembre dernier. Pourquoi avoir choisi cette pièce d’Agatha Christie ?** « Nos deux dernières pièces des œuvres étant comiques, nous avons opté pour un style radicalement différent, avec une pièce à “suspense”. Forts du succès des 10 petits nègres en 2014, nous nous sommes tournés vers le théâtre d’Agatha Christie. » Pouvez-vous nous parler de l’intrigue ? « Elle prend place dans une pension de famille tout près de Londres. Les propriétaires viennent tout juste d’ouvrir et accueillent leurs premiers résidents. Une tempête de neige fait rage et les empêche de sortir. On apprend qu’un meurtre a été commis la veille à Londres. Un inspecteur débarque pour mener son enquête car il est persuadé que cette résidence a un lien avec l’affaire… » Quelles sont les particularités de la mise en scène, s’agissant d’une pièce policière ? « Nous nous attellerons à respecter les codes qui régissent une pièce policière. Tension, suspense… Une petite touche de légèreté sera cependant ajoutée pour donner un peu de piquant. Mais attention, il s’agit d’une véritable pièce policière, pas d’une comédie. » Un mot sur les décors, auxquels vous apportez toujours un soin particulier ? « L’action se déroule dans le salon de la pension de famille, dans un intérieur plutôt anglais daté des années 50/60. Il sera donc très représentatif et réaliste. » Vendredi 13 et 20 mai à 20h30 | Samedi 14 et 21 mai à 20h30 | Dimanche 15 et 22 mai à 18h30 | Tarif plein 10 € – Tarif duo 15 € – Tarif réduit 6 € (- 18 ans) | Renseignements et réservations : 06 64 19 37 11 | [www.lesbaladinsdejoinville.fr](http://www.lesbaladinsdejoinville.fr) | Mise en scène par Loïc Porteau

