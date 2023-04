Jazz in Mont d’Or: « EN VOIX LE JAZZ » La Source, 30 avril 2023, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Jazz in Mont d’Or: « EN VOIX LE JAZZ » Dimanche 30 avril, 19h00 La Source

Depuis six années, le Jazz Day In Monts Or se déroule sur une des communes du territoire afin de sensibiliser nos élèves, jeunes et moins, aux musiques jazz et leur proposer un ou deux projets collaboratifs.

Cette année, la commune et l’école de Musique HARMONIE de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or organiseront, en collaboration avec les communes et écoles de musique de Collonges, Saint-Didier et Limonest, ce nouvel événement.

Pour ce JDIMO#6 la voix est mise à l’honneur et « EN VOIX LE JAZZ » se caractérisera par différents projets menés par une classe des écoles primaires de chaque commune, mais aussi par les chœurs d’enfants et d’adultes de nos écoles de musiques et conservatoire !

Attention évènement ! Pour cette nouvelle édition nous aurons également le plaisir de vous faire découvrir et entendre un groupe de jazz vocal 100% féminin « Les Jazz’elles » qui clôtureront cette évènement par leur nouvelle production « DE RIO à CHICAGO » ! Un joli voyage musical à venir partager avec elles !

Participeront également les ensembles jazz de chaque école afin de faire découvrir au public leur répertoire choisi spécialement pour l’occasion.

La Source 10bis Rue Jean et Catherine Reynier , 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T19:00:00+02:00 – 2023-04-30T22:00:00+02:00

