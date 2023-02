MOME#3 La Source Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Catégorie d’Évènement: Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

MOME#3 La Source, 25 février 2023, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. MOME#3 Samedi 25 février, 19h00 La Source Le MOME#3 Monts d’Or Musique d’ Ensembles ou la rencontre de jeunes musiciens d’ orchestres à vents issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes et réunis pour créer un spectacle vivant c… La Source 10bis Rue Jean et Catherine Reynier , 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Le MOME#3 Monts d’Or Musique d’ Ensembles

ou la rencontre de jeunes musiciens d’ orchestres à vents issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes et réunis pour créer un spectacle vivant consacré aux musiques d’orchestres à vents.

Imaginé par l’Harmonie de Saint Cyr au Mont d’Or et son Ecole de Musique, ce concert-rencontre a pour but de faire découvrir à un large public le travail effectué par de jeunes élèves musiciens passionnés et investis issus de différentes structures Musicales.

Participeront également en première partie: Orchestre Junior de Saint Cyr au Mont d’Or Orchestre Junior de Neuville sur Saône Orchestre Junior de Rillieux la Pape

plus de 50 jeunes musiciens de niveaux et origines différents, se rencontrent et mettent en commun leurs spécificités.

Puis, cette année, nous ouvrons la scène à L’Orchestre de Jeunes des Harmonies de l’Ain (OJHA). Cet orchestre départemental de la Fédération Musicale de l’Ain regroupe des jeunes musiciens (niveau milieu cycle 2 minimum) âgés de 15 à 24 ans et issus des sociétés adhérentes à la FMA. Il est actuellement dirigé par Delphine Bonvalot, assisté d’une équipe de professeurs, et compte cette année 49 musiciens.

