Ateliers artistiques La Source-Rodin Meudon, 10 juillet 2023, Meudon.

Ateliers artistiques 10 juillet – 1 septembre La Source-Rodin Les ateliers sont destinés aux bénéficiaires des structures sociales partenaires des projets.

Dans le cadre de cette nouvelle édition de l’Eté culturel, La Source Garouste – Des Brillants (anciennement, La Source-Rodin) proposera à ses bénéficiaires différents ateliers :

Atelier avec un ALSH du CLAVIM : semaine du 24 au 28 juillet

La Source Garouste – Des Brillants s’associe au CLAVIM pour mettre en place un atelier pour les jeunes Isséens qui passent leurs vacances dans les centres de loisirs (ALSH) de la ville. Une artiste fera découvrir la taille de pierre aux jeunes participants.

Atelier avec l’ALSH Monnet de Meudon : semaine du 17 au 21 juillet

L’association interviendra au sein d’un ALSH de Meudon pour réaliser un atelier à destination de jeunes Meudonnais qui passent leurs vacances dans les centres de loisirs (ALSH) de la ville.

Cet atelier leur permettra de découvrir le stop motion, de la conception des personnages et de l’histoire à la prise de vues.

Atelier avec le CCAS de Cachan : semaine du 10 au 13 juillet

Il s’agit d’un atelier principalement basé sur la mémoire, l’image et le langage, questionnant à la fois la place du fantasme dans la construction de l’autre dans l’imaginaire collectif, et les notions de rêves, d’évasion et de liberté. Le rendu final se présentera sous forme de publication papier (type fanzine) dont chacun conservera un exemplaire.

Atelier MECS Jean Cotxet (Garches) : semaine du 10 au 13 juillet

La Source-Rodin ambitionne de mettre en place un atelier Taille de pierre, mettant l’artisanat d’art à l’honneur et en direction d’adolescentes. Cela permettra de valoriser ces pratiques artisanales et artistiques peu connues et peu féminisées.

Atelier Centre social des Trois-Mâts (Bourg-la-Reine) : fin août

L’association imagine actuellement un projet de création de sculpture avec le CCAS de Bourg-la-Reine. Cette sculpture, réalisée par les habitants du quartier, prendra la forme d’un trois-mâts pour faire référence au lieu d’accueil et au thème de l’évasion. Cette sculpture ornera le parvis du Centre social pour habiller le lieu et lui donner vie.

Atelier pour ados : dates à définir

La Source Garouste – Des Brillants s’est rapprochée d’une structure accompagnant des adolescents des Hauts-de-Seine. L’atelier artistique, basé sur la ferronnerie d’art, est ici un outil pour remotiver les jeunes, les intéresser à d’autres sujets et leur proposer une activité en dehors de leur quotidien.

Atelier de pré-rentrée avec le CCAS de Cachan : semaine du 28 août au 1er septembre

Cet atelier Théâtre vise à faire une transition entre les vacances et la rentrée scolaire qui a lieu la semaine suivante. Il s’agit de toucher des enfants (CP-CE1) qui appréhendent la rentrée et de les aider à envisager plus sereinement ce moment.

Atelier avec le Club Ados Réussite d’Antony : 27 et 28 juillet

L’association proposera un atelier aux jeunes du Club Ados Réussite pour leur faire découvrir le modelage.

La Source-Rodin 5bis rue du Lieutenant Raoul Batany Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T16:00:00+02:00

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T16:00:00+02:00

©La Source Garouste