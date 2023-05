Découverte des étangs La Source, 1 juillet 2023, Ponts-et-Marais.

Ponts-et-Marais,Seine-Maritime

Thierry Lambrecq vous emmène autour des étangs pour une découverte de la faune, la flore et l’histoire de la vallée de la Bresle..

Vendredi 2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-31 11:00:00. .

La Source Rue du Petit Marais

Ponts-et-Marais 76260 Seine-Maritime Normandie



Thierry Lambrecq takes you around the ponds to discover the fauna, flora and history of the Bresle valley.

Thierry Lambrecq le llevará por los estanques para descubrir la fauna, la flora y la historia del valle de Bresle.

Thierry Lambrecq nimmt Sie rund um die Teiche mit auf eine Entdeckungsreise durch die Fauna, die Flora und die Geschichte des Bresle-Tals.

