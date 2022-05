La source oubliée : un chantier historique ! Maison de la Nature du Sundgau, 10 juillet 2022, Altenach.

La source oubliée : un chantier historique !

du dimanche 10 juillet au vendredi 15 juillet à Maison de la Nature du Sundgau

Située non loin de la Maison de la nature, la source Sainte-Barbe autrefois très fréquentée disparaît sous les broussailles. Néanmoins, un mince filet d’eau coule toujours entre les arbres et les animaux continuent de s’y abreuver… C’est ici qu’un défi de taille nous attend : couper, scier, nettoyer, réfléchir à remettre en valeur ce bout de patrimoine. Rejoins notre équipe pour sortir des sentiers battus et découvrir les nombreux secrets de ce lieu. Nous camperons à la Maison de la Nature, l’endroit rêvé pour des veillées endiablées, les grands jeux et les affûts aux animaux. Si tu as soif de nature, d’aventure, et si tu es un peu bricoleur, ce chantier est fait pour toi ! LE CHANTIER DE LA SOURCE, C’EST QUOI ? A quelques pas de la Maison de la Nature, la source Sainte Barbe, autrefois très connue, tombe tout doucement dans l’oubli. L’objectif de ce chantier qui s’étalera sur deux ans est de réaliser en collaboration avec la commune d’Altenach, le Communauté de Communes Sud Alsace Largue et tous les jeunes motivés des travaux pour remettre en valeur le site, créer et installer des panneaux et même de tracer un véritable parcours qui permettra de relier tous les lieux intéressants du village d’Altenach.

Les jeunes sont acheminés sur le lieu du camp par les parents. Tarif selon revenu fiscal d’imposition. Moins de 14000 € :220€ ; de 14001 à 26800€ :227€ ; de 26801 à 32160€ :234€ ; de 32161 à 38850€ :241€ ; de 38851 à 46300€ :248€ ; plus de 46301€ :256€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Maison de la Nature du Sundgau Altenach Altenach Haut-Rhin



2022-07-10 au 2022-07-15