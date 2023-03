EXPOSITION « LES FEMMES EN PHOTOGRAPHIE » La Source Le Bouscat Catégories d’Évènement: Gironde

Le Bouscat

EXPOSITION « LES FEMMES EN PHOTOGRAPHIE » La Source, 1 juin 2023, Le Bouscat. EXPOSITION « LES FEMMES EN PHOTOGRAPHIE » 1 – 23 juin La Source Entrée libre Du 1er au 24 juin à la Source –

En partenariat avec l’Institut Culturel Bernard Magrez

Entrée libre La Source Place Gambetta, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 22 27 62 http://www.lasource-bouscat.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.bouscat.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T10:00:00+02:00 – 2023-06-01T18:00:00+02:00

2023-06-23T10:00:00+02:00 – 2023-06-23T18:00:00+02:00 EXPOSITION PHOTOGRAPHIE ville du Bouscat

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Bouscat Autres Lieu La Source Adresse Place Gambetta, 33110 Le Bouscat Ville Le Bouscat Departement Gironde Lieu Ville La Source Le Bouscat

La Source Le Bouscat Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bouscat/

EXPOSITION « LES FEMMES EN PHOTOGRAPHIE » La Source 2023-06-01 was last modified: by EXPOSITION « LES FEMMES EN PHOTOGRAPHIE » La Source La Source 1 juin 2023 La Source Le Bouscat Le Bouscat

Le Bouscat Gironde