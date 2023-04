Autour de la sculpture La Source-La Guéroulde Breteuil Catégories d’Évènement: Breteuil

Eure

Autour de la sculpture La Source-La Guéroulde, 17 avril 2023, Breteuil. Autour de la sculpture 17 – 21 avril La Source-La Guéroulde Les transports nécessaires sont organisés par l’association AL2e Dans le cadre de ses missions en faveur des adolescents, La Source-La Guéroulde propose de mettre en œuvre, durant les vacances scolaires de l’année 2023, des séjours artistiques d’une semaine à destination des bénéficiaires des structures jeunesse du département de l’Eure.

Afin d’encourager et de valoriser le travail effectué par les jeunes, il s’agit de rassembler l’ensemble de ces séjours autour d’un projet commun intitulé « S’évader et créer ensemble » et d’organiser une exposition collective en fin d’année 2023, au sein de la préfecture de l’Eure.

Dans l’objectif d’être visible d’un large public, le projet s’axera essentiellement autour de la création de sculptures réalisées dans différents matériaux, visibles depuis l’extérieur de la préfecture. La Source-La Guéroulde 3 rue de la Poultière – 27160 Breteuil Breteuil 27160 La Guéroulde Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « blandinerautureau.lasource@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T09:00:00+02:00 – 2023-04-17T23:59:00+02:00

2023-04-21T00:00:00+02:00 – 2023-04-21T16:28:00+02:00 sculpture forge La Source Garouste-La Guéroulde

