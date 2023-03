Le Salon du livre jeunesse du Bouscat revient ! La Source – http://salondulivrejeunesse-bouscat.fr, 20 mars 2023, Le Bouscat.

Le Salon du livre jeunesse du Bouscat revient ! 20 – 25 mars La Source – http://salondulivrejeunesse-bouscat.fr

Du 20 au 25 mars, partez à la rencontre des hommes de Cro-Magnon, venez déchiffrer les secrets des peintures pariétales, découvrez les secrets des mammouths ou des tigres aux dents de sabre, explorez un campement préhistorique, etc… Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

Au programme de cette semaine : Spectacles, ateliers, rencontres, échanges, dictée (Lundi 20 mars à 19h, contes et histoires autour de la Préhistoire, expositions, ventes et dédicaces d’ouvrages (Vendredi 24 à partir de 17h et Samedi 25 mars toute la journée), etc.

Mais également 15 auteurs et illustrateurs invités qui viendront à la rencontre des écoliers et collégiens du Bouscat et qui seront présents dès le soir du vendredi 24 mars jusqu’au samedi 25 mars pour échanger, dédicacer et partager avec vous un moment unique.

Alors réservez votre week-end et soyez au rendez-vous !

Plus d’infos et tout le programme sur : www.salondulivrejeunesse-bouscat.fr

La Source – http://salondulivrejeunesse-bouscat.fr Place Gambetta 33110 Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.57.22.27.62 »}] [{« link »: « https://salondulivrejeunesse-bouscat.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T19:00:00+01:00 – 2023-03-20T21:00:00+01:00

2023-03-25T09:00:00+01:00 – 2023-03-25T19:00:00+01:00

Salon jeunesse

Ville du Bouscat