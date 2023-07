Découverte guidée d’une ancienne ferme médiévale des moines d’Aubrac, aujourd’hui devenue maison d’hôtes La Source Gilhodes Castelnau-de-Mandailles, 16 septembre 2023, Castelnau-de-Mandailles.

Découverte guidée d’une ancienne ferme médiévale des moines d’Aubrac, aujourd’hui devenue maison d’hôtes 16 et 17 septembre La Source Gilhodes Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée.

Découvrez cette ancienne ferme des moines d’Aubrac au Moyen Âge. La ferme de Gilhodes a subi de multiples évolutions au cours des siècles, tout comme son environnement. On retrouve les témoignages de ces évolutions dans certaines dates inscrites sur les linteaux de portes, dans les fonctions des différents bâtiments.

Des visites guidées sont proposées le samedi et le dimanche après-midi, suivies d’un exposé et d’échanges sur la langue occitane ou sur les évènements ayant fait suite à la Révolution selon les horaires de visite, animées par Gérard Gasq, descendant des occupants de la ferme à la Révolution française.

– Exposé et échange sur la langue occitane : le samedi à 10h30 et 17h30, ainsi que le dimanche à 17h30.

– Exposé et échange sur la Chouannerie en Aubrac : le samedi et le dimanche à 15h.

Il est possible de visiter la ferme en visite libre le dimanche matin.

Contenu commun : histoire des lieux, organisation des bâtiments et des activités de la ferme, traces visibles témoignages de la vie quotidienne.

La Source Gilhodes Gilhodes, 12500 Castelnau-de-Mandailles Castelnau-de-Mandailles 12500 Gillodes Aveyron Occitanie 06 62 54 49 67 https://www.lasourcegilhodes.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 54 49 67 »}, {« type »: « email », « value »: « lasourcegilhodes@gmail.com »}] Ancienne ferme des moines d’Aubrac au Moyen Âge, cet ensemble a subi des évolutions au cours des siècles, tout comme son environnement. On retrouve les témoignages de ces évolutions dans certaines dates inscrites sur les linteaux de portes, les fonctions des différents bâtiments. Au départ de Rodez, CD988, CD920. À Espalion CD6, à Saint-Come d’Olt prendre CD141 direction Mandailles. Au Bousquet d’Olt, RD 557 à gauche direction Castelnau, accès depuis la RD557 entre Le Bousquet et Castelnau, à 800m sur la route de Raynals et Bonauberg. Stationnement dans un pré sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©La Source Gilhodes