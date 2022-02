La Source – Fontaine (38) La Source Fontaine Catégories d’évènement: Fontaine

La Source, le vendredi 4 mars à 20:30

À 27 ans, Elida Almeida se dresse déjà, avec son sourire de miel et son énergie solaire, aussi juvénile que mâture, comme l’égérie de la nouvelle génération musicale du Cap-Vert. Ce statut, elle le déploie tel un étendard et l’inscrit au fronton de son nouveau disque, intitulé Gerasonobu (« Nouvelle génération » en créole cap-verdien). Car, avec d’autres comparses musiciens, la jeune femme, aux racines implantées sur l’île de Santiago, contribue à exploser les codes de la musique du Cap-Vert : cette tradition qu’illumine la figure tutélaire de Cesaria Evora, jalousement surveillée par de soi-disant « experts », qui grognent dès que l’on effectue un pas (de danse) hors de l’orthodoxie. Pourtant, s’insurge Elida : « Même les créations de Cesaria se distinguent des morceaux ‘traditionnels’. La musique de mon archipel de marins, ouvert à tous vents, perméable à toutes les influences, tous les métissages, se définit justement par son évolution permanente… La Capverdienne Elida Almeida revient avec un quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle confirme son statut de chef de file de la nouvelle génération de musiciens au Cap-Vert. La Source 38 Avenue Lénine, 38600 Fontaine Fontaine Isère

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T22:00:00

