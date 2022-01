La Source – Fontaine (38) La Source Fontaine Catégories d’évènement: Fontaine

Isère

La Source – Fontaine (38) La Source, 18 février 2022, Fontaine. La Source – Fontaine (38)

La Source, le vendredi 18 février à 20:30

Avec un tout nouveau spectacle, qu’elle choisit de mettre en musique sous une forme intimiste et minimaliste à La Source, pour ce concert de sortie de résidence. Affirmant toujours sa singularité par la présence d’instruments traditionnels, c’est avec le bendir (percussion maghrébine) que la chanteuse accompagnera son chant, en duo avec son pianiste, Pierre-Luc Jamain, réalisateur de son album. Ses paroles en arabe qui racontent l’exil, l’errance, la liberté, elle les interprète d’une très belle voix, avec chaleur et générosité. Passionnée par la pédagogie musicale, Djamila Lebdiri multiplie ses premières expériences professionnelles dans l’enseignement durant de nombreuses années. Fin 2010, charmée par les musiques du monde arabe et séduite par le timbre du Oud, Djamila décide de commencer un nouveau voyage musical: elle découvre l’univers des « maqâmat », l’art de l’improvisation et développe une approche personnelle qui lui permet d’exprimer ses propres émotions. Artiste incontournable de la scène grenobloise, Djazia Satour prolonge l’aventure scénique de son album Aswât – après plus de 70 concerts en France et à l’étranger La Source 38 Avenue Lénine, 38600 Fontaine Fontaine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontaine, Isère Autres Lieu La Source Adresse 38 Avenue Lénine, 38600 Fontaine Ville Fontaine lieuville La Source Fontaine Departement Isère

La Source Fontaine Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine/