La source fête le printemps

2023-03-25 14:00:00 – 2023-03-25

14h – 18h : Marché de producteurs et artisans locaux

14h – 18h : Escal’arbre et Arba’lançoire

14h : Visite nature guidée – 10€ par adulte – Gratuit pour les moins de 15 ans (chaussures de marche et tenue adaptée – Durée : 1h30). 50% seront reversés à une association en faveur du handicap.

16h: Concert de Just’In

+33 6 70 18 92 11

