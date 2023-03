La Source fête le cheval Lieu-dit Le Petit Marais Ponts-et-Marais Catégories d’Évènement: Ponts-et-Marais

Seine-Maritime

La Source fête le cheval Lieu-dit Le Petit Marais, 29 juillet 2023, Ponts-et-Marais . La Source fête le cheval La Source Lieu-dit Le Petit Marais Ponts-et-Marais Seine-Maritime Lieu-dit Le Petit Marais La Source

2023-07-29 13:30:00 13:30:00 – 2023-07-29

Lieu-dit Le Petit Marais La Source

Ponts-et-Marais

Seine-Maritime 13h30 : Rando équestre (organisée par l’Association Caval’Yères), inscription au 06 82 25 06 22 ou asso-acyr76@orange.fr – balade en poney.

14h – 22h : Marché artisanal, brocante équestre, démonstration d’une maréchale ferrante.

18h : Concert Bar et restauration sur place 13h30 : Rando équestre (organisée par l’Association Caval’Yères), inscription au 06 82 25 06 22 ou asso-acyr76@orange.fr – balade en poney.

14h – 22h : Marché artisanal, brocante équestre, démonstration d’une maréchale ferrante.

18h : Concert Bar et restauration sur place asso-acyr76@orange.fr +33 6 82 25 06 22 Lieu-dit Le Petit Marais La Source Ponts-et-Marais

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Ponts-et-Marais, Seine-Maritime Autres Lieu Ponts-et-Marais Adresse Ponts-et-Marais Seine-Maritime Lieu-dit Le Petit Marais La Source Ville Ponts-et-Marais Departement Seine-Maritime Lieu Ville Lieu-dit Le Petit Marais La Source Ponts-et-Marais

La Source fête le cheval Lieu-dit Le Petit Marais 2023-07-29 was last modified: by La Source fête le cheval Lieu-dit Le Petit Marais Ponts-et-Marais 29 juillet 2023 La Source Lieu-dit Le Petit Marais Ponts-et-Marais Seine-Maritime Lieu-dit Le Petit Marais Ponts-et-Marais seine-maritime

Ponts-et-Marais Seine-Maritime