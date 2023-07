CÉDRIC FERNANDEZ – L’EXPÉRIENCE INOUBLIABLE La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

CÉDRIC FERNANDEZ – L'EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Mercredi 10 avril 2024, 20h30
La Source – Centre Socio Culturel
Improvisation

CÉDRIC FERNANDEZ – L’EXPÉRIENCE INOUBLIABLE Un tableau, visible par le public exclusivement. Sur ce tableau, 20 emplacements numérotés de 1 à 20. Le public associe chaque emplacement à un mot de son choix, dans un ordre parfaitement aléatoire, jusqu’à ce que les 20 emplacements soient occupés. Seul sur scène, Cédric mémorise les mots donnés au fur et à mesure, sans les voir, juste le temps de les faire écrire. À l’arrivée de ses compagnons de jeu, il se lance dans une heure d’aventure dans laquelle il remet les mots du public dans l’ordre de 1 à 20. En les faisant dire à son partenaire sur scène ! En partenariat avec le centre socio-culturel La Source Hors-les-murs Centre socio-culturel La Source, 58 rue Edmond Rostand (Le Haillan) Tarif unique : 5 €

La Source – Centre Socio Culturel
58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan
Le Haillan 33185 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2024-04-10T20:30:00+02:00 – 2024-04-10T22:30:00+02:00

La Source - Centre Socio Culturel
58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan
Le Haillan
Gironde

