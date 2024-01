Séparation et monoparentalité La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan, mardi 23 janvier 2024.

Séparation et monoparentalité Evénement CAF Mardi 23 janvier, 19h00 La Source – Centre Socio Culturel Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T19:00:00+01:00 – 2024-01-23T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-23T19:00:00+01:00 – 2024-01-23T21:00:00+01:00

Vous projetez de vous séparer ?

Vous êtes en cours de séparation ?

Vous êtes déjà séparés ?

La séparation amène un grand nombre de changements dans la vie d’une famille.

C’est pour cela qu’en présence de professionnels de la CAF, du CIDFF (Centre Information sur les Droits des Femmes et des Familles) et de Familles en Gironde (Médiation familiale), nous vous proposons une soirée sur le thème de la séparation et la monoparentalité.

Vous pourrez notamment comprendre ce que vous êtes en train de vivre, connaître vos droits Caf, avoir des informations sur les démarches administratives et juridiques, dépasser les conflits et bénéficier d’un accompagnement social.

Gratuit, sur inscription.

Un mode de garde sera proposé sur place. Afin d’accueillir aux mieux vos enfants, merci de prévenir de leur venu lors de votre inscription.

La Source – Centre Socio Culturel 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lasource@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 34 94 10 »}]