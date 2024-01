Trouble du spectre autistique La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan, 13 janvier 2024, Le Haillan.

Trouble du spectre autistique Matinée d’informations pour parents et professionnels Samedi 13 janvier, 09h00 La Source – Centre Socio Culturel Gratuit – sur inscription

Des questions sur le trouble du spectre autistique ? Vous souhaitez vous informer et comprendre ?

Votre enfant est atteint d’un trouble autistique et vous aimeriez avoir des clés pour l’accompagner au quotidien ?

Vous êtes professionnels et vous aimeriez accueillir au mieux des enfants atteints d’un trouble autistique, mais aussi accompagner leur famille ?

La Source vous propose une matinée d’informations en présence de professionnels : éducatrices, orthophoniste, psychomotricienne et assistante sociale du CRA (Centre Ressources Autisme et troubles du développement).

Une présentation plénière sera suivie de temps de discussions en petits groupes.

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire auprès de l’accueil de La Source.

La Source – Centre Socio Culturel 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lasource@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556349410 »}]