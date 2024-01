Disco soupe La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan, 12 janvier 2024, Le Haillan.

Disco soupe Soirée antigaspi autour de la soupe Vendredi 12 janvier, 19h00 La Source – Centre Socio Culturel Gratuit sur inscription

Début : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

Pour commencer l’année, quoi de mieux qu’une soirée ? Nous vous proposons La DISCO SOUPE !!

Vendredi 12 janvier, venez passer un moment convivial autour de :

– Bar à soupes : Un bar sera à disposition pour apprécier et déguster deux soupes que vous pourrez agrémenter avec les ingrédients disponibles (croutons, fromages, etc.). Quelques bouchées concoctées par SAME Cantine Antigaspi seront également à la dégustation

– Dégustation à l’aveugle : Plusieurs soupes vous seront proposées avec pour but d’en deviner les ingrédients

– Jeux : Les animateurs vous ont concocté un quizz autour des soupes, cela vous intrigue ? Venez vous tester !

De 14h à 16h, des ateliers cuisine sont proposés aux adhérents de La Source pour concocter les recettes secrètes des soupes, à partir de légumes invendus ou abimés de la Ferme du Ruisseau, mais aussi les desserts de la soirée.

Cette soirée s’inspire du mouvement Disco soupe, qui œuvre pour la sensibilisation du grand public à la problématique du gaspillage alimentaire.

La Source – Centre Socio Culturel 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine