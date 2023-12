Batucada La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan, 11 janvier 2024, Le Haillan.

Batucada Jeudi 11 janvier 2024, 19h00 La Source – Centre Socio Culturel Sur inscription à l’accueil de La Source ou aux Eclats de musique – 70€ max

Suite au succès des ateliers de Batucada réalisés à l’occasion de l’ouverture de saison de L’Entrepôt, nous vous proposons de renouveler l’expérience.

Intégrez un groupe de Batucada et devenez un champion du rythme !

La Batucada, c’est quoi ?! C’est un style musical inspiré de la samba, exécutée par un ensemble d’instruments à percussion, elle est surtout connue pour accompagner les danses durant les défilés des Carnavals brésiliens.

Vous n’avez pas encore compris ce que c’était ? Alors regardez cette vidéo pour vous donner une idée : La batucada !

L’Entrepôt, Les Eclats de musique et La Source vous proposent 12 séances de 2h pour réveiller l’énergie des percussions qui est en vous.

Les ateliers auront lieu un jeudi sur deux, à partir du Jeudi 11 janvier, à La Source, soit 12 séances à l’année.

La volonté étant de créer un groupe et avoir une progression, nous vous demandons de vous inscrire sur la durée, aux 12 séances, il ne sera pas possible de prendre d’atelier à l’unité.

Le tarif est de 70€, soit 6€ la séance. Pour les Haillanais, possibilité de bénéficier du Pass Asso (sous condition de ne pas encore avoir bénéficiés du Pass Culutre). Pour les adhérents de La Source, le tarif est établi selon votre quotient familial.

Renseignements et inscription à l’accueil de La Source ou aux Eclats de musique.

La Source – Centre Socio Culturel 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine