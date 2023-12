Café des parents d’enfants en situation de handicap La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Café des parents d’enfants en situation de handicap La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan, 22 décembre 2023, Le Haillan. Café des parents d’enfants en situation de handicap Vendredi 22 décembre, 10h00 La Source – Centre Socio Culturel Gratuit sur inscription Temps d’échange entre parents pour parler de sujets autour du handicap, de la parentalité ou tout autre sujet qui vous questionne ou vous interpelle. Ouvert à tous La Source – Centre Socio Culturel 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lasource@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556349410 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T10:00:00+01:00 – 2023-12-22T11:30:00+01:00

2023-12-22T10:00:00+01:00 – 2023-12-22T11:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Code postal 33185 Lieu La Source - Centre Socio Culturel Adresse 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville La Source - Centre Socio Culturel Le Haillan Latitude 44.863707 Longitude -0.671031 latitude longitude 44.863707;-0.671031

La Source - Centre Socio Culturel Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/