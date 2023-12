Mon ado et le numérique La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Mon ado et le numérique La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan, 14 décembre 2023 18:00, Le Haillan. Mon ado et le numérique Jeudi 14 décembre, 19h00 La Source – Centre Socio Culturel Gratuit sur inscription Plusieurs sujets autour des écrans, des smartphones et des réseaux sociaux seront abordés, comme par exemple : Cyber harcèlement

Sécurisation des données

Impacts des ondes

Utilisation d’internet comme outil de travail Cette conférence, menée par Log.In Prévention , sera interactive afin de répondre aux questions que vous avez et aux sujets qui vous interpellent autour de l’utilisation du numérique par vos jeunes. Inscription et informations : La Source – 05 56 34 94 10 – lasource@ville-lehaillan.fr La Source – Centre Socio Culturel 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lasource@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 34 94 10 »}] [{« link »: « mailto:lasource@ville-lehaillan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 18:00
Catégories d'Évènement: Gironde, Le Haillan

