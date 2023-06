Apéro Langues La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Apéro Langues La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan, 16 juin 2023, Le Haillan. Apéro Langues Vendredi 16 juin, 19h00 La Source – Centre Socio Culturel Gratuit, libre Apéro Langues

Venez échanger en langues étrangères lors d’un moment convivial au Centre Socio Culturel La Source vendredi 16 juin de 19h à 20h30

En partenariat avec Kommunikarte et le CTL La Source – Centre Socio Culturel 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lasource@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556349410 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T20:30:00+02:00

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T20:30:00+02:00 apéro langues Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu La Source - Centre Socio Culturel Adresse 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Ville Le Haillan Departement Gironde Lieu Ville La Source - Centre Socio Culturel Le Haillan

La Source - Centre Socio Culturel Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haillan/

Apéro Langues La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan 2023-06-16 was last modified: by Apéro Langues La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan La Source - Centre Socio Culturel Le Haillan 16 juin 2023