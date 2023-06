Vide grenier La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Vide grenier La Source – Centre Socio Culturel Le Haillan, 11 juin 2023, Le Haillan. Vide grenier Dimanche 11 juin, 09h00 La Source – Centre Socio Culturel La Source organise un Vide Grenier le dimanche 11 juin de 9h à 17h au Haillan sur la plaine de la Luzerne. Cet évènement est l’occasion de financer un week-end familles mais aussi de trouver des trésors cachés et des articles uniques à des prix imbattables. Cette journée est ouverte à tous. Pour s’inscrire, il suffit de prendre un rendez-vous (durée 15 minutes) à la Source au 05 56 34 94 10 et d’apporter lors de votre réservation. Carte Grise du véhicule Carte d’identité Règlement Emplacement de 1m60 : 3€ pour les adhérents de la Source et 5€ pour les non adhérents Possibilité de réserver une table à 2€ lors de l’inscription ⚠ Attention stock limité ⚠ Vous pourrez également profiter d’une buvette et d’une restauration rapide sur place. Contact :

La Source : 05.56.34.94.10 La Source – Centre Socio Culturel 58 rue Edmond Rostand 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556349410 »}, {« type »: « email », « value »: « lasource@ville-lehaillan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

