Les extras-artistiques La Source-Annonay, Annonay Catégories d’Évènement: Annonay

Ardèche Les extras-artistiques La Source-Annonay, Annonay, 10 juillet 2023, Annonay. Les extras-artistiques 10 juillet – 7 août, les lundis La Source-Annonay, Exposition gratuite Chaque semaine des vacances de l’été, la source-Garouste-Annonay propose des ateliers de pratiques artistiques aux enfants, de 6 à 12 ans, issus du territoire.

Cette programmation mise en oeuvre par Daniel Maillard et Amanda Pinto, tous deux artistes plasticiens, fera l’objet d’une exposition dès le 31 juillet. La Source-Annonay, 1 boulevard de la république 07100 annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-08-07T14:00:00+02:00 – 2023-08-07T17:00:00+02:00 ©Lasource-Garouste-Annonay Détails Catégories d’Évènement: Annonay, Ardèche Autres Lieu La Source-Annonay, Adresse 1 boulevard de la république 07100 annonay Ville Annonay Departement Ardèche Lieu Ville La Source-Annonay, Annonay

La Source-Annonay, Annonay Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annonay/