La Source à l’accordéon Ponts-et-Marais Ponts-et-Marais Catégories d’évènement: Ponts-et-Marais

Seine-Maritime

La Source à l’accordéon Ponts-et-Marais, 28 mai 2022, Ponts-et-Marais. La Source à l’accordéon Rue du Petit Marais La Source Ponts-et-Marais

2022-05-28 – 2022-05-29 Rue du Petit Marais La Source

Ponts-et-Marais Seine-Maritime Ponts-et-Marais Samedi 28 mai :

– De 14h30 à 19h : Ginguette dansante “Fête des mères” animé par Michel Pruvot & Cie (accès salle 25€).

– De 19h à 22h : Scène ouverte, bar associatif et restauration sur place. Dimanche 29 mai :

source.ressource@gmail.com +33 6 70 18 92 11

