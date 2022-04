La soupe du 15 Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Le Frigo, le vendredi 15 avril à 19:30 Le public est invité à partager un repas suivi d’un moment de musique et de chant avec Pascale et Fabrice au son de la Boha, cornemuse des landes de Gascogne. Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T19:30:00 2022-04-15T21:30:00

